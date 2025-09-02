"Sürətli Şans" başladı: "Azərlotereya" ilə "Toyota Corolla" və pul mükafatları qazan!
- 02 sentyabr, 2025
- 10:37
Ölkədə şans oyunlarının mərkəzi "Azərlotereya" yeni mövsümə "Sürətli Şans" kampaniyası ilə başlayır. "Sürətli Şans" stimullaşdırıcı lotereyası Azerlotereya.com və Misli.az platformalarının bütün oyunlarında keçərlidir.
Lotereyaya qoşulmaq üçün qaydalar çox sadədir. Azerlotereya.com və ya Misli.az-a daxil olaraq "Sürətli Şans" bölməsində "Kampaniyaya qoşul" düyməsinə klikləmək kifayətdir. Yalnız bu halda iştirak təsdiqlənəcək. Bundan sonra iştirakçılar oyunlara görə limitsiz sayda şans əldə edə bilərlər.
Bütün idman mərc və lotereya oyunlarında hər 5 AZN bir şans, ePoz-Qazan oyunlarında isə iki şans qazandırır. Hər şans 9 rəqəmdən ibarət nömrə ilə təqdim olunur və oyunçulara SMS vasitəsilə göndərilir.
Ən az 5 AZN oynayan istifadəçilər həftəlik tirajlarda iştirak hüququ qazanır, 4 həftədən bir isə super priz tirajı keçirilir. Hər həftə 10 ədəd 1 000, 2 ədəd 2 000, 1 ədəd 10 000 manat pul uduşları, hər ay isə super priz – "Toyota Corolla" sahiblərini gözləyir.
Qaliblər hər çərşənbə günü saat 21:00-da "Azərlotereya TV" YouTube kanalında canlı yayım vasitəsilə təsadüfi seçimlə müəyyənləşdiriləcək. Şanslı nömrələr Azerlotereya.com və Misli.az saytlarında elan olunacaq və qaliblər SMS ilə məlumatlandırılacaq.
"Sürətli Şans" stimullaşdırıcı lotereyası 26 oktyabr 2025 tarixində, saat 23:59-da başa çatacaq.