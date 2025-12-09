Şirkətinizdə gündəlik xərclərə vergi qənaəti əldə edin!
Biznes
- 09 dekabr, 2025
- 11:29
Vergi qənaəti indi gündəlik yemək xərclərində də mümkündür!
"NooshCard" şirkətlərə əməkdaşlara ayrılan gündəlik yemək xərclərini gəlir vergisi və sosial ödənişlərə cəlb olunmadan təqdim etmək imkanı yaradır. Bu yanaşma sayəsində büdcədə 44%-dək qənaət etmək mümkündür.
"NooshCard" həm rəsmi, həm də izlənilə bilən rəqəmsal platformadır. Bütün əməliyyatlar bu platformada real vaxtda görünür və idarəetmə sadələşir.
1000-dən çox partnyor məkan və minlərlə əməkdaş üçün nəzərdə tutulan "NooshCard" tətbiqi şirkət rəhbərlərinə maliyyə yükünü azaltmaq və əməkdaş motivasiyasını artırmaq imkanı təqdim edir.
Siz də "NooshCard"a qoşularaq vergidə qənaət imkanı qazanın, əməliyyatlara tam nəzarət edin.
Əlaqə:
nooshcard.az | [email protected] | 010 525 88 81
Son xəbərlər
11:34
Naxçıvanda özəl sektorda əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıbBiznes
11:30
ÜƏMT rəsmisi: Azərbaycanla əqli mülkiyyət sahəsində sıx əməkdaşlıq etməyi səbirsizliklə gözləyirikXarici siyasət
11:29
Şirkətinizdə gündəlik xərclərə vergi qənaəti əldə edin!Biznes
11:27
Yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı ilə bağlı qanun layihələri üçüncü oxunuşda qəbul edilibMaliyyə
11:24
"İşsizlikdən sığorta fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında" qanun layihəsi üçüncü oxunuşda qəbul edilibMaliyyə
11:24
"Dövlət sosial müdafiə fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında" qanun layihəsi üçüncü oxunuşda qəbul edilibMaliyyə
11:22
Çuvaşiyada PUA hücumundan doqquz nəfər zərər çəkibRegion
11:20
Milli Məclis 2026-cı ilin dövlət büdcəsi layihəsini üçüncü oxunuşda qəbul edibMaliyyə
11:15