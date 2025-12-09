İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Şirkətinizdə gündəlik xərclərə vergi qənaəti əldə edin!

    Biznes
    • 09 dekabr, 2025
    • 11:29
    Şirkətinizdə gündəlik xərclərə vergi qənaəti əldə edin!

    Vergi qənaəti indi gündəlik yemək xərclərində də mümkündür!

    "NooshCard" şirkətlərə əməkdaşlara ayrılan gündəlik yemək xərclərini gəlir vergisi və sosial ödənişlərə cəlb olunmadan təqdim etmək imkanı yaradır. Bu yanaşma sayəsində büdcədə 44%-dək qənaət etmək mümkündür.

    "NooshCard" həm rəsmi, həm də izlənilə bilən rəqəmsal platformadır. Bütün əməliyyatlar bu platformada real vaxtda görünür və idarəetmə sadələşir.

    1000-dən çox partnyor məkan və minlərlə əməkdaş üçün nəzərdə tutulan "NooshCard" tətbiqi şirkət rəhbərlərinə maliyyə yükünü azaltmaq və əməkdaş motivasiyasını artırmaq imkanı təqdim edir.

    Siz də "NooshCard"a qoşularaq vergidə qənaət imkanı qazanın, əməliyyatlara tam nəzarət edin.

    Əlaqə:

    nooshcard.az | [email protected] | 010 525 88 81

    “NooshCard” Vergi qənaəti qənaət

