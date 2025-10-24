İqtisadiyyat Nazirliyi: Alkoqollu içkilərin minimum satış qiymətləri qeyri-meyvə araqlarına şamil olunur
- 24 oktyabr, 2025
- 11:35
İqtisadiyyat Nazirliyinin müəyyən etdiyi alkoqollu içkilərin yeni minimum satış qiymətləri ilə bağlı tənzimləmə mexanizmləri yalnız qeyri-meyvə araqlarına şamil olunur.
Bunu "Report"a İqtisadiyyat Nazirliyindən bildirilib.
"Ölkədə həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatlar çərçivəsində əhalinin sağlamlığının və istehlakçı hüquqlarının qorunması daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu məqsədlə normativ-hüquqi baza təkmilləşdirilir, beynəlxalq təcrübəyə uyğun tənzimləmə mexanizmləri tətbiq olunur.
Alkoqollu içkilərin pərakəndə satışına nəzarət bu baxımdan xüsusi önəm kəsb edir. Bu istiqamətdə İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının iclasında qablaşdırma həcmlərinə uyğun olaraq, yerli və idxal olunan qeyri-meyvə arağının pərakəndə satışının minimum qiymətləri təsdiq olunub. Minimum qiymət qeyri-meyvə arağının ən aşağı satış qiymətidir. Qanunla qeyri-meyvə arağı bu qiymətdən ucuz satıla bilməz", - məlumatda deyilir.
Bildirilir ki, minimum qiymətin tətbiqində məqsəd ucuz qiymətə satılan, sağlamlığa daha çox zərərli olan və istehlakçılar tərəfindən daha çox istifadə edilən aşağı keyfiyyətli spirtli içkilərin az istifadə olunmasına nail olmaqdır. Həmçinin, minimum qiymətlərin tətbiqi alkoqollu içkilərin yerli istehsalının rəqabət qabiliyyətini artıracaq və ixracını genişləndirəcək, əlavə maliyyə vəsaitinin formalaşması hesabına keyfiyyətli məhsul istehsalını təşviq edəcək, dövlət ödənişlərinin icra edilməsi üçün fiskal nəzarət tədbirlərinin daha effektiv aparılmasına şərait yaradacaq.
"Minimum qiymət siyasəti ilə bağlı daha öncədən iri araq istehsalçıları ilə müzakirələr aparılıb, yerli istehsalçılar tərəfindən İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim edilən müvafiq məlumatlar araşdırılıb, monitorinqlər aparılıb", - məlumatda deyilir.
Alkoqollu içkilərin minimum pərakəndə satış qiymətlərinin müəyyənləşdirilməsi Azərbaycan Prezidentinin "İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında" Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə Qanunun tətbiqi haqqında 27 yanvar 2025-ci il tarixli Fərmanına və Nazirlər Kabinetinin "Alkoqollu içkilərin pərakəndə satışına dair minimum qiymətin müəyyən edilməsi Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında" Qərarına uyğun olaraq İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir.
Bu sahədə qanunvericiliyin tələblərinə riayət olunmasına dövlət nəzarəti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinə tapşırılıb.
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 455-1-ci maddəsinə əsasən pərakəndə satışının minimum qiyməti müəyyən edilmiş alkoqollu içkilərin həmin qiymətdən aşağı qiymətə satılmasına görə fiziki şəxslər yüz manat məbləğində, vəzifəli şəxslər səkkiz yüz manat məbləğində, hüquqi şəxslər isə iki min manat məbləğində cərimə edilir.
Qərar 24 noyabr 2025-ci il tarixdən qüvvəyə minir.
Qeyri-meyvə arağının pərakəndə satışının minimum qiymətləri aşağıdakı kimi təsdiq edilib:
|
№
|
Qablaşdırma tutumu
|
Minimum pərakəndə satış qiyməti (ƏDV ilə, manat)
|
Daxili istehsal üzrə
|
İdxal üzrə
|
1.
|
50 qr
|
1,96
|
2,43
|
2.
|
100 qr
|
2,98
|
3,92
|
3.
|
200 qr
|
4,17
|
6,06
|
4.
|
250 qr
|
4,95
|
7,31
|
5.
|
330 qr
|
6,50
|
9,62
|
6.
|
375 qr
|
7,60
|
11,14
|
7.
|
500 qr
|
9,50
|
14,22
|
8.
|
700 qr
|
12,42
|
19,03
|
9.
|
750 qr
|
13,93
|
21,01
|
10.
|
1 l
|
16,73
|
26,17
|
11.
|
1,5 l
|
26,10
|
40,26
|
12.
|
1,75 l
|
26,33
|
42,85