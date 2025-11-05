İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    "Qarabağ Taxıl" nizamnamə kapitalını azaldır

    Biznes
    • 05 noyabr, 2025
    • 16:49
    Qarabağ Taxıl nizamnamə kapitalını azaldır

    "Qarabağ Taxıl" MMC nizamnamə kapitalını 3 919 945 manat və yaxud 43,7 % azaldaraq 8 972 387 manatdan 5 052 442 min manata endirdiyini elan edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qanunvericiliyə əsasən, kreditorlar nizamnamə kapitalı azaldılan hüquqi şəxsin öhdəliklərinin xitam verilməsini, vaxtından əvvəl icrasını və dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsini tələb etmək hüququna malikdir.

    Xatırladaq ki, "Qarabağ Taxıl" 2012-ci ildə yaradılıb.

    "Qarabağ Taxıl" nizamnamə kapitalı Dövlət Vergi Xidməti

