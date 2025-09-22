İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Prezident: "Azərbaycan yaradıcı təşəbbüsləri daim dəstəkləyir"

    Biznes
    • 22 sentyabr, 2025
    • 10:26
    Prezident: Azərbaycan yaradıcı təşəbbüsləri daim dəstəkləyir
    İlham Əliyev

    Azərbaycan yaradıcı təşəbbüsləri, iş adamlarına daha mənfəətli fəaliyyət imkanları təqdim edən layihələri daim dəstəkləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun (AIIF-2025) iştirakçılarına müraciətində bildirib.

    "Hesab edirəm ki, Azərbaycanın təqdim etdiyi üstünlüklərdən faydalanmaqla tərəfdaşlarımız ölkəmizin dayanıqlı inkişafına, texnoloji tərəqqisinə və bütövlükdə regionunun firavanlığına mühüm töhfələr verə bilər", - deyə o qeyd edib.

    Dövlət başçısının sözlərinə görə, bu gün keçirilən Forum əməkdaşlıq və sərmayə cəlb edilməsinin yeni mərhələsi üçün başlanğıcdır: "Bizim əsas məqsədimiz innovativ biznes ideyalarının reallaşdırılması və əlverişli işgüzar imkanların genişləndirilməsidir. Mən hamınızı kapital, texnologiya və ideyalarınızı Azərbaycana gətirməyə dəvət edirəm. Əminəm ki, sizin ideya və təşəbbüslərinizin Azərbaycanda real layihələrdə əksini tapması uğurlu əməkdaşlığa və ümumi rifaha möhkəm zəmin yaradacaq. Forumun işinə uğurlar, bütün iştirakçılara isə yeni səmərəli tərəfdaşlıqlar arzulayıram".

    Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu İlham Əliyev Müraciət
    Президент: Азербайджан поддерживает прибыльные проекты бизнеса

    Son xəbərlər

    11:13

    Azərbaycan və BƏƏ "Şəhər içində şəhər" konsepsiyası üzrə əməkdaşlıq edəcək

    İnfrastruktur
    11:11
    Foto

    ASCO 8 min ton dedveytli üç yeni tanker inşa edir

    İnfrastruktur
    11:08

    Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümün məhsuldarlıq rekordu qeydə alınıb

    Futbol
    11:05
    Foto

    Azərbaycan taekvondoçuları Polşada 3 medal qazanıblar

    Fərdi
    11:02

    Səbinə Əliyeva Şəkidə vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Daxili siyasət
    11:01

    Azərbaycan "ACWA Power"lə yeni sazişlər imzalayıb

    Energetika
    10:58

    "Aramco Ventures": Azərbaycan bol külək enerjisi ehtiyatına malikdir

    Energetika
    10:56

    Prezident İlham Əliyev: Prokurorluq orqanları da dövlət suverenliyinin keşikçiləri hesab olunurlar

    Hadisə
    10:53

    Samir Şərifov: "Rəqəmsal transformasiya Azərbaycan üçün əsas prioritetdir"

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti