    Naxçıvanın xarici ticarət dövriyyəsi 5 %-ə yaxın azalıb

    Biznes
    • 15 oktyabr, 2025
    • 17:52
    Naxçıvanın xarici ticarət dövriyyəsi 5 %-ə yaxın azalıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının xarici ticarət dövriyyəsi ümumi dəyəri 93,1 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,7 % azdır.

    9 aylıq ticarət dövriyyəsinin 10,3 milyon ABŞ dolları ixracın, 82,8 milyon ABŞ dolları idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 29,8 % artıb, idxal isə 7,8 % azalıb.

    Naxçıvan Xarici ticarət Dövlət Statistika Komitəsi

