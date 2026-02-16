Naxçıvanın xarici ticarət dövriyyəsi 19 % artıb
Biznes
- 16 fevral, 2026
- 12:32
Bu ilin yanvar ayında Naxçıvan Muxtar Respublikası xarici ölkələrlə 8,8 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 19,1 % çoxdur.
Xarici ticarət dövriyyəsinin 1,2 milyon ABŞ dolları ixracın, 7,6 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 3,1 dəfə, idxal isə 8,4 % artıb.
Son nəticədə xarici ticarətdə 6,4 milyon ABŞ dolları mənfi saldo yaranıb. Bu isə illik müqayisədə 3 % azdır.
