    Naxçıvanda vergi ödəyicilərinin sayı 8 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    • 13 aprel, 2026
    • 11:44
    Naxçıvanda vergi ödəyicilərinin sayı 8 %-ə yaxın artıb

    Bu il aprelin 1-nə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 55 051 vergi ödəyicisi olub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu, ötən il aprelin 1-i ilə müqayisədə 7,6 % çoxdur.

    Vergi ödəyicilərinin 94,7 %-i fiziki şəxslər, 5,3 %-i hüquqi şəxslər və digər təşkilatlardır. Son 1 ildə fərdi sahibkarların sayı 7,8 %, idarə, müəssisə və təşkilatların sayı isə 4,5 % artıb.

    Bu il martın sonuna qeydiyyatda olan kommersiya qurumlarının sayı isə 1 il əvvələ nisbətən 14,6 % çox – 1 832 vahid təşkil edib.

    Kommersiya qurumlarının 86,4 %-i elektron qaydada qeydiyyata alınıb.

    Naxçıvan Vergi ödəyicisi Hüquqi şəxslər Fiziki şəxslər

