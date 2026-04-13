Naxçıvanda vergi ödəyicilərinin sayı 8 %-ə yaxın artıb
Biznes
- 13 aprel, 2026
- 11:44
Bu il aprelin 1-nə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 55 051 vergi ödəyicisi olub.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu, ötən il aprelin 1-i ilə müqayisədə 7,6 % çoxdur.
Vergi ödəyicilərinin 94,7 %-i fiziki şəxslər, 5,3 %-i hüquqi şəxslər və digər təşkilatlardır. Son 1 ildə fərdi sahibkarların sayı 7,8 %, idarə, müəssisə və təşkilatların sayı isə 4,5 % artıb.
Bu il martın sonuna qeydiyyatda olan kommersiya qurumlarının sayı isə 1 il əvvələ nisbətən 14,6 % çox – 1 832 vahid təşkil edib.
Kommersiya qurumlarının 86,4 %-i elektron qaydada qeydiyyata alınıb.
