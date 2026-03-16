Naxçıvanda vergi ödəyicilərinin sayı 7 %-dən çox artıb
Biznes
- 16 mart, 2026
- 12:10
Bu il martın 1-nə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 54 869 vergi ödəyicisi olub.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu, ötən il martın 1-i ilə müqayisədə 7,4 % çoxdur.
Vergi ödəyicilərinin 94,7 %-i fiziki şəxslər, 5,3 %-i hüquqi şəxslər və digər təşkilatlardır. Son 1 ildə fərdi sahibkarların sayı 7,5 %, idarə, müəssisə və təşkilatların sayı isə 5 % artıb.
Bu il fevralın sonuna qeydiyyatda olan kommersiya qurumlarının sayı isə 1 il əvvələ nisbətən 14,3 % çox – 1 815 vahid təşkil edib.
Kommersiya qurumlarının 84,1 %-i elektron qaydada qeydiyyata alınıb.
Son xəbərlər
Naxçıvanda vergi ödəyicilərinin sayı 7 %-dən çox artıb
