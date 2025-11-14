Naxçıvanda sahibkarlara verilən icazələrin sayı 83 %-dən çox artıb
Biznes
- 14 noyabr, 2025
- 10:40
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının müvafiq qurumlarının verdiyi 7 312 icazə reyestrdə qeydiyyata alınıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 83,2 % çoxdur.
10 ay ərzində verilmiş icazələrdən dövlət büdcəsinə daxilolmalar 173,1 min manat təşkil edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 47,1 % çoxdur.
Hesabat dövründə sahibkarlara həmçinin 38 lisenziya verilib.
