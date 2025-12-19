İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Naxçıvanda sahibkarlara verilən icazələrin sayı 71 % artıb

    Biznes
    • 19 dekabr, 2025
    • 12:22
    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyətinə 8 134 icazə verilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 70,9 % çoxdur.

    11 ay ərzində verilmiş icazələr hesabına dövlət büdcəsinə daxilolmaların məbləği isə 1 i əvvələ nisbətən 34,9 % çox - 193,85 min manat təşkil edib.

    Bundan başqa, hesabat dövründə bölgədə sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə 39 lisenziya verilib. Bunun 46,2 %-ni əczaçılıq, 15,4 %-ni baytarlıq, 10,3 %-ni yükdaşıma, 10,2 %-ni rabitə, 5,1 %-ni tikinti və 12,8 %-ini digər fəaliyyət növləri təşkil edib.

    Naxçıvan icazə

