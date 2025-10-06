İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Naxçıvanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 13 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    • 06 oktyabr, 2025
    • 16:58
    Naxçıvanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 13 %-ə yaxın artıb

    Bu il oktyabrın 1-nə Naxçıvan Muxtar Respublikasında aktiv vergi ödəyicilərinin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,9 % artaraq 21 969 olub.

    "Report"un yerli bürosu bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, il ərzində aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 12,8 % artaraq 616-ya, aktiv təsərrüfat subyektlərinin (obyektlərinin) sayı 5,4 % artaraq 6 162-yə çatıb.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası vergi ödəyiciləri Dövlət Vergi Xidməti
    В Нахчыване количество активных плательщиков НДС увеличилось почти на 13%

