Naxçıvanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 13 %-ə yaxın artıb
Biznes
- 06 oktyabr, 2025
- 16:58
Bu il oktyabrın 1-nə Naxçıvan Muxtar Respublikasında aktiv vergi ödəyicilərinin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,9 % artaraq 21 969 olub.
"Report"un yerli bürosu bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, il ərzində aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 12,8 % artaraq 616-ya, aktiv təsərrüfat subyektlərinin (obyektlərinin) sayı 5,4 % artaraq 6 162-yə çatıb.
