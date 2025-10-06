Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В Нахчыване количество активных плательщиков НДС увеличилось почти на 13%

    Бизнес
    • 06 октября, 2025
    • 17:12
    В Нахчыване количество активных плательщиков НДС увеличилось почти на 13%

    В Нахчыванской Автономной Республике по состоянию на 1 октября этого года количество активных налогоплательщиков увеличилось на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 21 969.

    Об этом сообщает нахчыванское бюро Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

    Согласно информации, за год количество активных плательщиков НДС увеличилось на 12,8% и достигло 616, а количество активных хозяйствующих субъектов (объектов) выросло на 5,4%, до 6 162.

    Нахчыван налогоплательщики НДС
