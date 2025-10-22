Naxçıvanda 9 ayda 70 dövlət əmlakı özəlləşdirilib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Biznes
    • 22 oktyabr, 2025
    • 09:41
    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 70 dövlət əmlakı özəlləşdirilib.

    "Report"un yerli bürosu bu barədə Naxçıvanın İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, 9 ay ərzində dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən 1,1 milyon manat gəlir əldə olunub, bunun 819 min manatı muxtar respublikanın büdcəsinə yönəldilib.

    Hesabat dövründə dövlət əmlakının registrindən 143 çıxarış verilib.

