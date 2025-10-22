Naxçıvanda 9 ayda 70 dövlət əmlakı özəlləşdirilib
Biznes
- 22 oktyabr, 2025
- 09:41
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 70 dövlət əmlakı özəlləşdirilib.
"Report"un yerli bürosu bu barədə Naxçıvanın İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, 9 ay ərzində dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən 1,1 milyon manat gəlir əldə olunub, bunun 819 min manatı muxtar respublikanın büdcəsinə yönəldilib.
Hesabat dövründə dövlət əmlakının registrindən 143 çıxarış verilib.
