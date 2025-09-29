Mikayıl Cabbarov: "Biznes mühitinin inkişafı üçün qanunvericilikdə dəyişikliklər vacibdir"
Biznes
- 29 sentyabr, 2025
- 11:02
Azərbaycanda biznes mühitinin inkişafı üçün qanunvericilikdə dəyişikliklər vacibdir.
"Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Bakıda "PAŞA Holdinq" MMC-nin təşkilatçılığı ilə keçirilən "INMerge" İnnovasiya Sammitində bildirib.
O qeyd edib ki, Azərbaycanda biznes mühitinin və fəaliyyət göstərilən sahələrin inkişafı üçün qanunvericilik dəyişiklikləri vacibdir və ekosistemdəki yeniliklərin təşviqi önəmlidir: "İştirakçıların bu istiqamətdə təklif və fikirlərini təqdim etməsi vacibdir. Bu, həm bizim hansı istiqamətdə irəlilədiyimizi daha nizamlı və hesabatlı şəkildə göstərməyə, həm də innovasiya ekosistemində əməkdaşlığı gücləndirməyə imkan verəcək".
