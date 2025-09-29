İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Mikayıl Cabbarov: "Biznes mühitinin inkişafı üçün qanunvericilikdə dəyişikliklər vacibdir"

    Biznes
    • 29 sentyabr, 2025
    • 11:02
    Mikayıl Cabbarov: Biznes mühitinin inkişafı üçün qanunvericilikdə dəyişikliklər vacibdir
    Mikayıl Cabbarov

    Azərbaycanda biznes mühitinin inkişafı üçün qanunvericilikdə dəyişikliklər vacibdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Bakıda "PAŞA Holdinq" MMC-nin təşkilatçılığı ilə keçirilən "INMerge" İnnovasiya Sammitində bildirib.

    O qeyd edib ki, Azərbaycanda biznes mühitinin və fəaliyyət göstərilən sahələrin inkişafı üçün qanunvericilik dəyişiklikləri vacibdir və ekosistemdəki yeniliklərin təşviqi önəmlidir: "İştirakçıların bu istiqamətdə təklif və fikirlərini təqdim etməsi vacibdir. Bu, həm bizim hansı istiqamətdə irəlilədiyimizi daha nizamlı və hesabatlı şəkildə göstərməyə, həm də innovasiya ekosistemində əməkdaşlığı gücləndirməyə imkan verəcək".

