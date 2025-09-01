Lotereyada iştirak et, Evini "OBA" ilə doldur!
- 01 sentyabr, 2025
- 16:09
Veysəloğlu Şirkətlər Qrupuna daxil olan "OBA" marketlər şəbəkəsi "Qonşum qazansın" adlı lotereyası ilə qonşularını qazandırmağa davam edir.
1 sentyabr – 30 oktyabr tarixlərində "OBA" marketlər şəbəkəsindən 20 AZN və üzəri alış-veriş edən, yaşı 18-dən yuxarı olan hər bir müştəri lotereyada iştirak haqqı qazanır.
Bir-birindən dəyərli 38 hədiyyədən birini qazanma şansı əldə etmək üçün lotereyada iştirak etməyə tələsin. Hər 20 AZN-lik alış-veriş sizə yumşaq mebel dəsti, yataq otağı dəsti, qonaq otağı dəsti, iPhone 16 e, iPad, soyuducu, TV, paltaryuyan, qabyuyan kimi böyük hədiyyələr qazandıra bilər. Odur ki, siz də lotereyada iştirak edin, qaliblər siyahısında olun.
Lotereyada iştirak etmək üçün:
Minimal olaraq 20 AZN-lik alış-veriş etməlisiniz, beləliklə, lotereyada iştirak etmək üçün 1 şans qazanacaqsınız. Nə qədər çox alış-veriş etsəniz, o qədər çox qazanmaq fürsətiniz olacaq. Məsələn: 40 AZN-lik alış-veriş etmisinizsə, 2 şans, 65 AZN-lik alış-veriş etmisinizsə, 3 şans qazanırsınız.
Lotereyada iştirak etmək istəyən şəxsin OBA mobil tətbiq hesabı varsa, birbaşa mobil tətbiq daxilindəki düymədən qəbzdəki ƏDV QR kodunu oxudaraq şans əldə edə bilər. İştirakçının OBA mobil tətbiqdə hesabı yoxdursa, https://oba.az/qonsum-qazansin/ saytında açılan qeydiyyat panelində qeydiyyat prossesi tamamlanmalıdır. Alış-veriş qəbzindəki ƏDV QR kod skan edilərək həmin saytda şanslarım bölməsinə daxil edilməlidir. Həmçinin qeydiyyatdan sonra şans sayını izləmək üçün mobil tətbiqə keçid edə bilər.
• Lotereyada yalnız 18 yaş və üzəri şəxslər iştirak edə bilər.
• Şanslarınızı izləmək üçün OBA mobil tətbiqini yükləməli və qeydiyyatdan keçməlisiniz.
• Alış-verişdə spirtli içki, tütün məmulatları və şans oyunları keçərli deyil. Əgər qəbzin ümumi məbləğindən qeyd olunan məhsulları çıxıldıqdan sonra qalan büdcə 20 AZN və üzəridirsə, lotereya şansı qazan bilərsiniz.
• Lotereya iştirakçıları alış-veriş qəbzləri hər tirajın son gününədək saxlamalıdır.
Lotereya kampaniyası 3 tirajdan ibarətdir və tarixləri aşağıdakı kimidir:
1-ci tiraj - 25 sentyabr (1 sentyabr - 20 sentyabr nəticələri elan olunacaq)
2-ci tiraj - 15 oktyabr (21 senytabr - 10 oktyabr nəticələri elan olunacaq)
3-cü tiraj- 10 noyabr (11 oktyabr - 30 oktyabr nəticələri elan olunacaq)
Qaliblər təsadüfi seçim əsasında müəyyən ediləcək. Seçim prosesi "OBA" marketin rəsmi sosial media hesablarında canlı şəkildə yayımlanacaq.
OBA marketlər şəbəkəsi əvvəlki lotereya kampaniyalarında müştərilərinə ev və avtomobil kimi böyük hədiyyələr təqdim edib. Bu, şirkətimizin hər zaman müştərilərinə dəyər verməsi və onların həyatına real fayda qatması prinsipinin bariz nümunəsidir.