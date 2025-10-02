İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    "İrşad"da 3-5 oktyabrda "Yaşıl Cümə" başlayır

    Biznes
    02 oktyabr, 2025
    • 11:20
    İrşadda 3-5 oktyabrda Yaşıl Cümə başlayır

    3-5 oktyabr tarixlərində "İrşad"da alıcıları "Yaşıl Cümə" kampaniyasında 70%-ə qədər böyük endirimlər və faizsiz hissəli ödəniş imkanı gözləyir.

    "Yaşıl Cümə" kampaniyası çərçivəsində "Irşad" mağazalar şəbəkələrində və onlayn satış platformalarında müştərilərə ev və şəxsi istifadə üçün elektronika, məişət texnikası, mebellər, smartfonlar və aksessuarlar 70%-ə qədər böyük endirimlə təqdim olunur.

    Bu günlərdə müştəriləri xüsusi şərtlər də gözləyir. Məhsulların endirimli qiymətini 6 ay ərzində faizsiz və komissiyasız bölmək, həmçinin taksit kartlarından istifadə etməklə də 6 ay ərzində faizsiz hissəli ödəniş imkanı verilir.

    Kampaniya çərçivəsində təqdim olunan nümunə məhsullar:

    Shosman tava – 70% endirimlə: 59.99 AZN əvəzinə 17.99 AZN

    Ardesto elektrikli çaydan – 70% endirimlə: 49.99 AZN əvəzinə 14.99 AZN

    HONOR 400 Pro 256 GB – 300 AZN endirimlə: 1399.99 AZN əvəzinə 1099.99 AZN

    Xiaomi Redmi Note 14 256 GB – 150 AZN endirimlə: 549.99 AZN əvəzinə 399.99 AZN

    Taube kombi – 100 AZN endirimlə: 619.99 AZN əvəzinə 519.99 AZN

    Kampaniyadan həm "Irshad" mağazalarında, həm də www.irshad.az saytı və mobil tətbiqi vasitəsilə onlayn şəkildə faydalanmaq mümkündür.

    Əlaqə nömrəsi: *0171

