"İrşad"da 3-5 oktyabrda "Yaşıl Cümə" başlayır
- 02 oktyabr, 2025
- 11:20
3-5 oktyabr tarixlərində "İrşad"da alıcıları "Yaşıl Cümə" kampaniyasında 70%-ə qədər böyük endirimlər və faizsiz hissəli ödəniş imkanı gözləyir.
"Yaşıl Cümə" kampaniyası çərçivəsində "Irşad" mağazalar şəbəkələrində və onlayn satış platformalarında müştərilərə ev və şəxsi istifadə üçün elektronika, məişət texnikası, mebellər, smartfonlar və aksessuarlar 70%-ə qədər böyük endirimlə təqdim olunur.
Bu günlərdə müştəriləri xüsusi şərtlər də gözləyir. Məhsulların endirimli qiymətini 6 ay ərzində faizsiz və komissiyasız bölmək, həmçinin taksit kartlarından istifadə etməklə də 6 ay ərzində faizsiz hissəli ödəniş imkanı verilir.
Kampaniya çərçivəsində təqdim olunan nümunə məhsullar:
Shosman tava – 70% endirimlə: 59.99 AZN əvəzinə 17.99 AZN
Ardesto elektrikli çaydan – 70% endirimlə: 49.99 AZN əvəzinə 14.99 AZN
HONOR 400 Pro 256 GB – 300 AZN endirimlə: 1399.99 AZN əvəzinə 1099.99 AZN
Xiaomi Redmi Note 14 256 GB – 150 AZN endirimlə: 549.99 AZN əvəzinə 399.99 AZN
Taube kombi – 100 AZN endirimlə: 619.99 AZN əvəzinə 519.99 AZN
Kampaniyadan həm "Irshad" mağazalarında, həm də www.irshad.az saytı və mobil tətbiqi vasitəsilə onlayn şəkildə faydalanmaq mümkündür.
Əlaqə nömrəsi: *0171