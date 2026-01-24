İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Gürcüstanın ötən il Azərbaycandan dondurma idxalına çəkdiyi xərc 10 dəfə artıb

    Biznes
    • 24 yanvar, 2026
    • 10:45
    Gürcüstanın ötən il Azərbaycandan dondurma idxalına çəkdiyi xərc 10 dəfə artıb

    Ötən il Gürcüstan Azərbaycandan 191,3 min ABŞ dolları dəyərində 52,3 ton dondurma idxal edib.

    "Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, bir il əvvəlki göstəricidən dəyər ifadəsində 10 dəfə, kəmiyyət olaraq – 7,4 dəfə çoxdur.

    2025-ci ildə Gürcüstan xarici ölkələrdən 7,5 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 min 397 ton dondurma alıb ki, bu da bir il əvvəlki göstəricidən müvafiq olaraq 9 % və 12 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Gürcüstan Türkiyədən 2,2 milyon ABŞ dolları dəyərində 299 ton, Ukraynadan 1,5 milyon ABŞ dolları dəyərində 374 ton, Rusiyadan 878 min ABŞ dolları dəyərində 120 ton, Ermənistandan 765 min ABŞ dolları dəyərində 191 ton, Fransadan 625 min ABŞ dolları dəyərində 102 ton məhsul idxal edib.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Gürcüstan xaricdən 6,84 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 min 241 ton dondurma alıb ki, bunun da 19 min ABŞ dolları dəyərində 7,2 tonu Azərbaycanın payına düşüb.

    Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsi Azərbaycan dondurma

    Son xəbərlər

    11:07

    Rusiyanın hücumundan sonra Ukraynanın Çerniqov vilayətində yüz minlərlə istehlakçı işıqsız qalıb

    Digər ölkələr
    11:05

    Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dolları keçib

    Energetika
    11:04

    Ümumi təhsil müəssisələrində qış tətilinin vaxtı açıqlanıb

    Elm və təhsil
    11:00

    Azərbaycandakı bankların qiymətli kağızlara investisiyalarının məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    10:54

    Rusiya Silahlı Qüvvələri Kiyevə və Xarkova kütləvi zərbələr endirib, bir nəfər həlak olub - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    10:45

    Gürcüstanın ötən il Azərbaycandan dondurma idxalına çəkdiyi xərc 10 dəfə artıb

    Biznes
    10:43

    İranda 2 İŞİD üzvü edam edilib

    Region
    10:40

    Azərbaycandakı bankların Mərkəzi Bankdakı vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    10:39

    Ağdaşda ötən il avtomobilin vurduğu piyada xəstəxanada vəfat edib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti