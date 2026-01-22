İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Gürcüstanın Azərbaycandan meyvə-tərəvəz şirəsinin idxalına çəkdiyi xərci 2,2 dəfə artıb

    Biznes
    • 22 yanvar, 2026
    • 18:21
    Gürcüstanın Azərbaycandan meyvə-tərəvəz şirəsinin idxalına çəkdiyi xərci 2,2 dəfə artıb

    Ötən il Gürcüstan Azərbaycandan 857,3 min ABŞ dolları dəyərində meyvə və tərəvəz şirəsi idxal edib.

    "Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisindən 2,2 dəfə çoxdur.

    2025-ci ildə Gürcüstan xarici ölkələrdən 17 milyon ABŞ dolları dəyərində meyvə və tərəvəz şirəsi alıb ki, bu da bir il əvvəlki göstəricidən 31 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Gürcüstan Türkiyədən 4,4 milyon ABŞ dolları, Avstriyadan 1,42 milyon ABŞ dolları, Niderlanddan 1,41 milyon ABŞ dolları, İsraildən 1,13 milyon ABŞ dolları, Belçikadan 1,1 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul idxal edib.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Gürcüstan xaricdən 13,4 milyon ABŞ dolları dəyərində meyvə və tərəvəz şirəsi alıb ki, bunun da 385 min ABŞ dolları Azərbaycanın payına düşüb.

    Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsi Azərbaycan meyvə və tərəvəz şirəsi Türkiyə Avstriya Niderland İsrail Belçika

    Son xəbərlər

    18:38

    İspaniyada iki qatarın relsdən çıxması nəticəsində həlak olanların sayı 45-ə çatıb

    Digər ölkələr
    18:30

    "Barselona"nın yarımmüdafiəçisi 1 aylıq sıradan çıxıb

    Futbol
    18:30

    Makron: Aralıq dənizində Rusiyadan gələn tanker saxlanılıb

    Digər
    18:29

    "ACWA Power" Azərbaycan vasitəsilə Avropaya "yaşıl enerji"nin ixracı layihələrinin sinerjisində iştirak edəcək

    Energetika
    18:21

    Gürcüstanın Azərbaycandan meyvə-tərəvəz şirəsinin idxalına çəkdiyi xərci 2,2 dəfə artıb

    Biznes
    18:20

    İspaniyada dəmir yolunda sayca üçüncü insident baş verib, altı nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    18:18
    Foto

    Milli Məclislə NATO PA arasında gələcək əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    18:16

    Ülvi Quliyev: "2025-ci il Azərbaycan karate ailəsi üçün uğurlu olub"

    Fərdi
    17:56

    2026-cı il "Oskar" mükafatının əsas namizədlərinin siyahısı açıqlanıb

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti