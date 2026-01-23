İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Gürcüstanın Azərbaycandan alüminium idxalına çəkdiyi xərc 2 dəfə artıb

    Biznes
    • 23 yanvar, 2026
    • 11:10
    Gürcüstanın Azərbaycandan alüminium idxalına çəkdiyi xərc 2 dəfə artıb

    Ötən il Gürcüstan Azərbaycandan 2,7 milyon ABŞ dolları dəyərində alüminium və alüminium məmulatlar idxal edib.

    "Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisindən 2,1 dəfə çoxdur.

    2025-ci ildə Gürcüstan xarici ölkələrdən 163 milyon ABŞ dolları dəyərində alüminium və alüminium məmulatlar alıb ki, bu da bir il əvvəlki göstəricidən 7 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Gürcüstan Türkiyədən 92 milyon ABŞ dolları, Çindən 17 milyon ABŞ dolları, Rusiyadan 13 milyon ABŞ dolları, İtaliyadan 7 milyon ABŞ dolları, Ukraynadan 5 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul idxal edib.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Gürcüstan xaricdən 152 milyon ABŞ dolları dəyərində alüminium və alüminium məmulatlar alıb ki, bunun da 1,3 milyon ABŞ dolları Azərbaycanın payına düşüb.

    Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsi Azərbaycan alüminium

