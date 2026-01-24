İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Gürcüstan Azərbaycandan pomidor alışını 3 dəfə artırıb

    Ötən il Gürcüstan Azərbaycandan 1,16 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 min 677 ton pomidor (təzə və ya soyudulmuş) idxal edib.

    "Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisindən dəyər ifadəsində 3 dəfə, kəmiyyət olaraq – 2,9 dəfə çoxdur.

    Beləliklə, Azərbaycan Gürcüstana pomidor tədarük edən ölkələr sırasında 2-ci yerdə qərarlaşıb.

    2025-ci ildə Gürcüstan xarici ölkələrdən 19,3 milyon ABŞ dolları dəyərində 26 min 956 ton pomidor alıb ki, bu da bir il əvvəlki göstəricidən müvafiq olaraq 12 % və 0,02 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Gürcüstan Türkiyədən 17,7 milyon ABŞ dolları dəyərində 24 min 748 ton, Türkmənistandan 222 min ABŞ dolları dəyərində 262 ton, İrandan 143 min ABŞ dolları dəyərində 213 ton, Niderlanddan 32 min ABŞ dolları dəyərində 10 ton pomidor idxal edib.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Gürcüstan xaricdən 17,1 milyon ABŞ dolları dəyərində 26 min 950 ton pomidor alıb ki, bunun da 384,2 min ABŞ dolları dəyərində 563 tonu Azərbaycanın payına düşüb.

