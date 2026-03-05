İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Gülnar Tağızadə: "ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyat həddi qonşu ölkələrlə müqayisədə yüksəkdir"

    Biznes
    • 05 mart, 2026
    • 12:58
    Gülnar Tağızadə: ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyat həddi qonşu ölkələrlə müqayisədə yüksəkdir

    Hazırda Azərbaycanda ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyat həddi digər qonşu ölkələrlə müqayisədə olduqca yüksəkdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin (DVX) Vergi siyasəti baş idarəsinin şöbə rəisi Gülnar Ağazadə Bakıda keçirilən "Vergi sistemində gələcəyə baxış: yeni idarəetmə modeli və data əsaslı qərarlar" adlı forumda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu göstərici onu deməyə imkan verir ki, bu gün Azərbaycanda biznes üçün əlverişli biznes mühiti formalaşıb: "Amma bu gün ƏDV qeydiyyat limitinin 200 min manatdan 400 min manata qaldırılması ilə bağlı yanlış təsəvvür yaranıb. Əslində ƏDV qeydiyyat məqsədləri üçün post-terminal vasitəsilə formalaşan nağdsız dövriyyə 50 % həcmində nəzərə alınır. Yəni hazırda pərakəndə ticarət və əhaliyə xidmət göstərilən sahələrdə post-terminal vasitəsilə formalaşan dövriyyə 50 % həcmində nəzərə alınır. Bu da ona deməyə əsas verir ki, burada ƏDV qeydiyyat limiti deyil, nağdsız dövriyyə üzrə ƏDV qeydiyyat limiti artırılıb. Yəni əhaliyə xidmət göstərilən sahələrdə hesablaşma 100 % həcmində nağdsız olduğu təqdirdə bu limit 400 minə manata qədər artırılıb. Bu dəyişikliyin əsas səbəbi nağdsız ödənişlərin stimullaşdırılması, kölgə dövriyyənin azaldılması və iqtisadi şəffaflığın gücləndirilməsidir".

    Azərbaycan Dövlət Vergi Xidməti Gülnar Ağazadə

    Son xəbərlər

    13:31

    Con Hili Kiprə gedib

    Digər ölkələr
    13:30

    İsrail ordusu İranın raket anbarlarını məhv etdiyini açıqlayıb – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:28
    Foto

    Azərbaycanın ƏTİT-ə üzvlük prosesinin tamamlanması müzakirə edilib

    ASK
    13:27
    Foto

    İranın dron hücumundan sonra Naxçıvan aeroportundan - FOTOREPORTAJ

    Daxili siyasət
    13:24

    Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: İranın hücum aktları cavabsız qalmayacaq

    Hərbi
    13:17

    Bəhreynin HHM sistemləri İrana məxsus 75 raket və 123 PUA-nı məhv edib

    Digər ölkələr
    13:16

    Türkiyə MN: PJAK-ın İrandakı fəaliyyətini yaxından izləyirik

    Region
    13:15

    Vasif Qafarov: Özəl məktəblərdə çalışan müəllimlər də sertifikasiyadan keçməlidir

    Milli Məclis
    13:12
    Foto

    Köç karvanı Ağdam şəhərinə çatıb  - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti