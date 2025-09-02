    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasında əməyin təhlükəsizliyi və risklərin qiymətləndirilməsi üzrə təlimlər keçirilib

    Biznes
    • 02 sentyabr, 2025
    • 10:12
    Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasında əməyin təhlükəsizliyi və risklərin qiymətləndirilməsi üzrə təlimlər keçirilib

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının (AHİK) Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasında həmkarlar ittifaqlarının əməkdaşları üçün təlimlər davam etdirilir.

    Beynəlxalq səviyyədə tanınan IOSH (Institution of Occupational Safety and Health) sertifikatı üzrə təşkil olunan budəfəki təlimdə AHİK-in üzv təşkilatı Elm və Təhsil İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin əməkdaşları iştirak ediblər.

    Təlimdə iştirakçılara əməyin təhlükəsizliyi sahəsində müasir yanaşmalar, potensial risklərin aşkarlanması, istehsalat qəzalarının qarşısının alınması istiqamətində qabaqlayıcı tədbirlər barədə ətraflı məlumat verilib.

    Təlim zamanı həmçinin müzakirələr aparılıb, iştirakçıların sualları cavablandırılıb.

    IOSH dünyada əməyin təhlükəsizliyi və sağlamlığı sahəsində fəaliyyət göstərən nüfuzlu institutdur. IOSH sertifikatı alanlar beynəlxalq səviyyədə əməyin təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssis hesab olunurlar. Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasını da Böyük Britaniyanın IOSH İnstitutu akkreditasiyadan keçirib. Bu da ali təhsil ocağına əmək mühitində təhlükəsizliyin və sağlamlığın qorunması ilə bağlı təlimləri keçirməsinə və nəticələrin qiymətləndirməsinə imkan yaradır. 

    Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası   əməyin təhlükəsizliyi   risklərin qiymətləndirilməsi  

    Son xəbərlər

    10:49

    Azərbaycan və Braziliya İnvestisiyalar üzrə İşçi qrupunun ilk iclasını keçiriblər

    Maliyyə
    10:46

    Prezidentin nümayəndəsi: Xəzərdə suyun azalması səbəbindən limanlara gəmilərin qəbulu çətinləşir

    COP29
    10:46

    Buraxılış imtahanlarında iştirak edə bilməyənlər yenidən imtahan verəcək

    Elm və təhsil
    10:43

    Beyləqanda stomatoloq dələduzluğa görə həbs edilib

    Hadisə
    10:40

    Latviyada NATO hərbçilərinin iştirakı ilə genişmiqyaslı təlimlər başlayıb

    Digər ölkələr
    10:37

    Azərbaycanın basketbol komandası baş məşqçisi ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Komanda
    10:37

    "Sürətli Şans" başladı: "Azərlotereya" ilə "Toyota Corolla" və pul mükafatları qazan!

    Biznes
    10:34

    Muxtar Babayev: Növbəti illərdə su problemi çox təhlükəli hal ala bilər

    COP29
    10:34

    Ermənistan Çinlə əməkdaşlığı gücləndirmək niyyətindədir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti