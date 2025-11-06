Culfadakı "Gülüstan" qum-çınqıl yatağı icarəyə verilib

Culfadakı "Gülüstan" qum-çınqıl yatağı icarəyə verilib
Biznes
- 06 noyabr, 2025
- 17:32
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonunda yerləşən "Gülüstan" qum-çınqıl yatağı hərrac yolu ilə icarəyə verilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, yer təkinin istifadəyə verilməsi üzrə hərracı İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin tabeliyində olan Hərracların Təşkili Mərkəzi yerli Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birgə təşkil edib.
Hərracda başlanğıc qiyməti 34 min manat olsa da, yekunda 100,5 min manat olub.
Hərrac ölkə Prezidentinin 23 oktyabr 2003-cü il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Yer təkinin istifadəyə verilməsi üzrə hərracların (auksion və müsabiqələrin) keçirilməsi" Qaydalarına uyğun həyata keçirilib.
