BİRMARKET-də ŞOOOK Cümə!

    Biznes
    • 18 noyabr, 2025
    • 10:00
    80%-dək endirim, ilkin ödənişsiz, 12 ay faizsiz kredit!

    Alış-veriş siyahınızı indidən hazır edin! Birmarket ildə bir dəfə olan böyük endirimlə hər kəsi şoka salacaq.

    Birmarket 18 noyabr - 1 dekabr tarixlərində keçirilən Şok Cümə ("Black Friday") kampaniyasını elan edir.

    Şok Cümə-də sizi nə gözləyir?

    Bütün məhsullara 80%-dək endirim

    12 aylıq faizsiz, komissiyasız və ilkin ödənişsiz təkliflər

    Bu təklif sayəsində istifadəçilər istədikləri məhsulları dərhal əldə edib ödənişi rahat şəkildə aylara bölə bilirlər.

    Məhsul çeşidinin genişliyi və miqyası

    Bu il Şok Cümə ("Black Friday") endirimlərinin miqyası daha da genişləndirilib.

    Kampaniya elektronika, məişət texnikası, mebel, məişət əşyaları, uşaq məhsulları, gözəllik məhsulları və gündəlik tələbat məhsulları kimi bir çox kateqoriyalarda minlərlə məhsulu əhatə edir. Burada hər büdcəyə uyğun seçim etmək mümkündür.

    iPhone 17 Pro 256GB nağd alışda 3599 AZN deyil, cəmi 2899 AZN

    Paltaryuyan maşın Midea MF100W60/W-C nağd alışda 779 AZN deyil, cəmi 520 AZN

    Ütü Tesla IR301BL nağd alışda 39 AZN deyil, cəmi 10 AZN

    Ətir Yves Saint Laurent Libre nağd alışda 220 AZN deyil, cəmi 89 AZN

    İldə bir dəfə gələn alış-veriş təcrübəsi

    Birmarket nümayəndələri bildirir ki, Şok Cümə ("Black Friday") hər il gözlənilən ən böyük alış-veriş periodlarından biridir. Bu il həm endirimlərin həcmi, həm də kredit şərtləri ilə daha əlçatan və sərfəli alış-veriş təcrübəsi sizi gözləyir.

    Kampaniya müddəti

    18 noyabr - 1 dekabr tarixlərində aktivdir. İndidənBirmarket tətbiqini yükləyin, səbətinizi doldurun, endirimlər sizi, siz də endirimləri şoka salın.

    Birmarket endirim

