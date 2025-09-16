"Baku İnternational Tobacco" yenidən təşkil olunur
Biznes
- 16 sentyabr, 2025
- 11:02
Azərbaycanda qeyri-qida məhsullarının realizə edilməsilə məşğul olan "Caspian Galaxy" MMC fəaliyyətinə xitam verərək "Baku İnternational Tobacco" MMC-yə qoşulduğunu elan edib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bununla əlaqədar "Caspian Galaxy"nin hüquq və vəzifələri "Baku İnternational Tobacco"ya keçir və sonuncu yenidən təşkil olunur.
