    Bakıda Azərbaycan-Rusiya İşgüzar Şurasının iclası keçirilir

    Biznes
    • 17 aprel, 2026
    • 11:14
    Bakıda Azərbaycan-Rusiya İşgüzar Şurasının iclası keçirilir

    Bu gün Bakıda Azərbaycan-Rusiya İşgüzar Şurasının iclası keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirdə iki ölkənin biznes və dövlət strukturlarının nümayəndələri iştirak edirlər. Şuranın həmsədrləri "Agalarov Development"in prezidenti Emin Ağalarov və "Delovaya Rossiya" ümumrusiya ictimai təşkilatının sədri Aleksey Repikdir.

    Tədbir çərçivəsində Azərbaycan və Rusiyanın baş nazirlərinin müavinləri Şahin Mustafayevin və Aleksey Overçukun, həmçinin Dövlət Turizm Agentliyinin rəhbəri Fuad Nağıyevin, İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin (AZPROMO) icraçı direktoru, İşgüzar Şuranın sədr müavini Yusif Abdullayevin çıxışları planlaşdırılıb.

    Bundan başqa, "Texnopolis "Ximqrad" SC və "Nekst-T" SC arasında "Nekst-T" şirkətinin rezidentliyi barədə niyyət sazişinin imzalanması nəzərdə tutulub.

    Azərbaycan-Rusiya İşgüzar Şurası Emin Ağalarov Şahin Mustafayev Aleksey Overçuk Aleksey Repik
    В Баку проходит заседание Азербайджано-российского делового совета
    Meeting of Azerbaijan-Russia Business Council underway in Baku

