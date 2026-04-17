    В Баку проходит заседание Азербайджано-российского делового совета

    Бизнес
    • 17 апреля, 2026
    • 11:07
    В Баку проходит заседание Азербайджано-российского делового совета

    В Баку в пятницу проходит заседание Азербайджано-российского делового совета с участием представителей бизнеса и государственных структур двух стран.

    Как сообщает Report, сопредседателями совета выступают президент Agalarov Development Эмин Агаларов и председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик.

    В рамках мероприятия запланированы выступления вице-премьеров Азербайджана Шахина Мустафаева и РФ Алексея Оверчука, а также главы Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуада Нагиева и исполнительного директора AZPROMO, зампреда делового совета Юсифа Абдуллаева.

    Кроме того, запланировано подписание соглашения между АО "Технополис "Химград" и АО "Некст-Т" о намерениях резидентства ГК "Некст-Т".

    В Баку проходит заседание Азербайджано-российского делового совета
    В Баку проходит заседание Азербайджано-российского делового совета
    В Баку проходит заседание Азербайджано-российского делового совета
    В Баку проходит заседание Азербайджано-российского делового совета
    В Баку проходит заседание Азербайджано-российского делового совета
    В Баку проходит заседание Азербайджано-российского делового совета
    В Баку проходит заседание Азербайджано-российского делового совета
    В Баку проходит заседание Азербайджано-российского делового совета
    В Баку проходит заседание Азербайджано-российского делового совета
    В Баку проходит заседание Азербайджано-российского делового совета
    В Баку проходит заседание Азербайджано-российского делового совета
    В Баку проходит заседание Азербайджано-российского делового совета

    Азербайджано-российские отношения Алексей Оверчук Шахин Мустафаев Фуад Нагиев Юсиф Абдуллаев
    Bakıda Azərbaycan-Rusiya İşgüzar Şurasının iclası keçirilir
    Meeting of Azerbaijan-Russia Business Council underway in Baku

