В Баку проходит заседание Азербайджано-российского делового совета
Бизнес
- 17 апреля, 2026
- 11:07
В Баку в пятницу проходит заседание Азербайджано-российского делового совета с участием представителей бизнеса и государственных структур двух стран.
Как сообщает Report, сопредседателями совета выступают президент Agalarov Development Эмин Агаларов и председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик.
В рамках мероприятия запланированы выступления вице-премьеров Азербайджана Шахина Мустафаева и РФ Алексея Оверчука, а также главы Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуада Нагиева и исполнительного директора AZPROMO, зампреда делового совета Юсифа Абдуллаева.
Кроме того, запланировано подписание соглашения между АО "Технополис "Химград" и АО "Некст-Т" о намерениях резидентства ГК "Некст-Т".
