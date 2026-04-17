В Баку проходит заседание Азербайджано-российского делового совета

В Баку в пятницу проходит заседание Азербайджано-российского делового совета с участием представителей бизнеса и государственных структур двух стран.

Как сообщает Report, сопредседателями совета выступают президент Agalarov Development Эмин Агаларов и председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик.

В рамках мероприятия запланированы выступления вице-премьеров Азербайджана Шахина Мустафаева и РФ Алексея Оверчука, а также главы Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуада Нагиева и исполнительного директора AZPROMO, зампреда делового совета Юсифа Абдуллаева.

Кроме того, запланировано подписание соглашения между АО "Технополис "Химград" и АО "Некст-Т" о намерениях резидентства ГК "Некст-Т".