Azərbayсan ət idxalını 20 %-ə yaxın azaldıb
Biznes
- 25 oktyabr, 2025
- 16:10
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycana 33 min 320 ton ət idxal edilib.
"Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu həcmdə ətin dəyəri 75 milyon 768 min ABŞ dolları təşkil edib.
Bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə həcm baxımından 8 095 ton (19,5 %), dəyər baxımından isə 14 milyon 746 min ABŞ dolları (16,2 %) azdır.
Hesabat dövründə ət idxalına çəkilən xərc Azərbaycanın ümumi idxal xərclərinin 0,45 %-ni təşkil edib.
