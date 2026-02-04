İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Azərbaycan Premyer Liqasının keçmiş bombardiri I Liqa klubuna keçib

    Futbol
    • 04 fevral, 2026
    • 16:02
    Azərbaycan Premyer Liqasının keçmiş bombardiri Nurlan Novruzov I Liqa təmsilçisi "Mingəçevir"ə keçib.

    Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    32 yaşlı hücumçu ilə cari mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.

    Son klubu II Liqa təmsilçisi "Sheki City" olmuş təcrübəli futbolçu yeni komandasında 19 nömrəli formanı geyinəcək.

