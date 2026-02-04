Sosial Xidmətlər Agentliyi auditor seçib
Maliyyə
- 04 fevral, 2026
- 15:58
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Sosial Xidmətlər Agentliyi 2025-2027 ci illlər üzrə maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlara uyğun müstəqil audit rəyinin verilməsi ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "RSM AZERBAİJAN" MMC-dir.
Qalib şirkətə 180 540 manat ödəniləcək.
