İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Azərbaycanda xüsusi müsadirə edilmiş əmlak hərraca çıxarılacaq

    Biznes
    • 15 yanvar, 2026
    • 14:20
    Azərbaycanda xüsusi müsadirə edilmiş əmlak hərraca çıxarılacaq

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti (ƏMDX) fevralın 18-də xüsusi müsadirə edilmiş əmlakın satışı üzrə hərrac keçirəcək.

    "Report" quruma istinadən xəbər verir ki, hərrac Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanında – Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20 ünvanında təşkil olunacaq.

    Məlumata görə, hərraca 350 min manat dəyərində olan fərdi yaşayış evi çıxarılacaq. Sözügedən əmlak Binəqədi rayonu, akademik Ziya Bünyadov prospekti, ev 7a, mənzil 38 ünvanında yerləşir.

    Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti əmlak satış mənzil hərrac

    Son xəbərlər

    14:39

    Şahbaz Şərif İlham Əliyevə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    14:38

    ABŞ Yaxın Şərqə aviadaşıyıcı göndərib

    Digər ölkələr
    14:38

    Rusiya ABŞ-dən Putinin təşəbbüsünə cavab gözləyir

    Digər ölkələr
    14:36
    Foto

    UEFA nümayəndələri Azərbaycan hakimlərinə seminar keçiblər

    Futbol
    14:29

    Azərbaycanda turizmin inkişafına dair ilk Dövlət Proqramı hazırlanıb - EKSKLÜZİV

    Turizm
    14:24
    Foto

    Azərbaycan və Vyetnam elektromobillərin birgə istehsalını nəzərdən keçirir

    Biznes
    14:23

    "Neftçi"nin legioneri komandanın düşərgəsinə qoşulub

    Futbol
    14:22

    Hakan Fidan: Qəzzada atəşkəsin davamlı sülhə çevrilməsi üçün səylərimizi davam etdirəcəyik - ƏLAVƏ OLUNUB

    Region
    14:20

    Alparslan Bayraktar: Azərbaycan və Türkiyə qlobal neft bazarlarına çox mühüm töhfələr verir

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti