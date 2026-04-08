    Azərbaycanda transfer qiymətlərinin öncədən razılaşdırılması müzakirə edilib

    Biznes
    • 08 aprel, 2026
    • 15:44
    Azərbaycanda transfer qiymətlərinin əvvəlcədən razılaşdırılması (Advance Pricing Agreement) mexanizmi müzakirə edilib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qurumun Beynəlxalq vergitutma və vergi monitorinqi baş idarəsinin nümayəndələri ilə Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatasının (AmCham Azərbaycan) Vergi və Gömrük Komitəsinin üzvləri arasında görüş keçirilib. Görüşdə transfer qiymətlərinin tətbiqi və qeyri-rezidentlərin ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatı məsələləri müzakirə olunub, transfer qiyməti siyasətinin düzgün qurulması və müvafiq qaydada sənədləşdirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Qeyd edilib ki, bu sahədə peşəkar və sistemli yanaşma investisiya mühitinin daha əlverişli olmasına, rəqabət şəraitinin sağlam əsaslarla inkişafına, eləcə də biznes subyektlərinin hüquqi və fiskal dayanıqlığının gücləndirilməsinə müsbət təsir göstərir.

    Görüşdə vergi nümayəndələri transfer qiymətlərinin əvvəlcədən razılaşdırılması mexanizmi üzrə qanunvericiliyin təqdim etdiyi imkanlar, müraciət qaydaları və tətbiq prosedurlarını geniş şərh ediblər, bu alətin vergi risklərinin effektiv şəkildə idarə olunmasında əhəmiyyətini vurğulayıblar.

    Müzakirələr zamanı rəqəmsal xidmətlər təqdim edən qeyri-rezidentlərin ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatı ilə bağlı qanunvericiliyə edilmiş son dəyişikliklər barədə məlumat verilib, həmin dəyişikliklərin mahiyyəti, tətbiq mexanizmi və qeyri-rezident vergi ödəyiciləri üçün yarada biləcəyi praktiki nəticələr iştirakçıların diqqətinə çatdırılıb.

    Tədbir interaktiv formatda keçirilib, "AmCham" nümayəndələrinin ünvanladığı nan suallar cavablandırılıb və praktiki məsələlər üzrə ətraflı izahatlar verilib.

    İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti (DVX) Transfer qiymətləri Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatası (AmCham Azərbaycan)

    Son xəbərlər

    17:03

    Den Keyn: İranda silah zavodlarının 90 %-i məhv edilib

    Digər ölkələr
    17:01

    Antonio Konte İtaliya millisinin baş məşqçi vəzifəsinə əsas namizəd olub

    Futbol
    16:59
    Foto

    Teymur Musayev V "Yüksəliş müsabiqəsi"nin qalibi ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    16:55

    GECF: Ötən il Azərbaycanda qaz hasilatı 2 %-dən çox artıb

    Energetika
    16:54

    Azərbaycan idmançıları yelkənli qayıq üzrə Avropa çempionatında yarışacaqlar

    Fərdi
    16:54
    Foto

    Azərbaycan və Qazaxıstan XİN başçıları İranla ABŞ arasında atəşkəsi alqışlayıblar - YENİLƏNİB-3

    Xarici siyasət
    16:51

    Avropa İttifaqı İran-ABŞ atəşkəsi ilə bağlı ehtiyatlı mövqe nümayiş etdirir

    Digər ölkələr
    16:49

    "Marsel"in baş məşqçisi Habib Beyenin evi qarət edilib

    Futbol
    16:47

    Opera və Balet Teatrı Yalçın Adıgözəlov və Əvəz Abdulla ilə qonorarla işləyə bilər

    İncəsənət
