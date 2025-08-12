Haqqımızda

Azərbaycanda qanunsuz reklamlara dair baxılan müraciətlərin sayı 25 % artıb Bu ilin yanvar-iyun aylarında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi qanunsuz reklamların yayımı ilə əlaqədar 80 müraciətə baxıb.
12 avqust 2025 16:29
Bu ilin I yarısında Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi qanunsuz reklamların yayımı ilə əlaqədar 80 müraciətə baxıb.

“Report” bu barədə Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 25 % çoxdur.

Hesabat dövründə baxılıan müraciətlərin 37-si xidmət, 15-i ticarət, 8-i qeyri-qida, 4-ü ictimai iaşə, 2-si dərman vasitələri və tibbi avadanlıqlar, 1-i qida, 1-i tütün məmulatları, 12-si isə digər sahələrə aid olub.

