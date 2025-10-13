Azərbaycanda qanunsuz reklamlara dair baxılan müraciətlərin sayı 19 % artıb
Biznes
- 13 oktyabr, 2025
- 11:09
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi qanunsuz reklamların yayımı ilə əlaqədar 100 müraciətə baxıb.
"Report" bu barədə Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 19 % çoxdur.
Hesabat dövründə baxılıan müraciətlərin 44-ü xidmət, 13-ü ticarət, 9-u qeyri-qida, 12-i ictimai iaşə, 2-si dərman vasitələri və tibbi avadanlıqlar, 2-i qida, 1-i tütün məmulatları, 17-si isə digər sahələrə aid olub.
