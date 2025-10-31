İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Biznes
    • 31 oktyabr, 2025
    • 18:27
    Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları elan edilib

    Bu ilin dekabrın 3-də Azərbaycanın müxtəlif regionlarında 11 torpaq hərracı keçiriləcək.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə (ƏMDX) istinadən xəbər verir.

    Hərraclar Dövlət Xidmətinin Mingəçevir, Lənkəran, Ucar, Xaçmaz və Şəki ərazi şöbələrində təşkil olunacaq. Satışa bələdiyyə orqanlarına məxsus 11 torpaq sahəsi çıxarılacaq.

    Hərraclar barədə ətraflı məlumatı buradan əldə etmək mümkündür.

