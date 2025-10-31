Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları elan edilib
Biznes
- 31 oktyabr, 2025
- 18:27
Bu ilin dekabrın 3-də Azərbaycanın müxtəlif regionlarında 11 torpaq hərracı keçiriləcək.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə (ƏMDX) istinadən xəbər verir.
Hərraclar Dövlət Xidmətinin Mingəçevir, Lənkəran, Ucar, Xaçmaz və Şəki ərazi şöbələrində təşkil olunacaq. Satışa bələdiyyə orqanlarına məxsus 11 torpaq sahəsi çıxarılacaq.
Hərraclar barədə ətraflı məlumatı buradan əldə etmək mümkündür.
