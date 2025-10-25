Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları elan edilib
Biznes
- 25 oktyabr, 2025
- 10:55
Noyabrın 26-da Azərbaycanın regionlarında 1 torpaq müsabiqəsi və 20 torpaq hərracı keçirəcək.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə (ƏMDX) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hərraclar Dövlət Xidmətinın Mingəçevir, Şirvan, Bərdə, Qazax, Cəlilabad, Şamaxı, Şəki və Qəbələ ərazi şöbələrində olacaq. Müsabiqə və hərraclara müxtəlif bələdiyyə orqanlarına məxsus 21 torpaq sahəsi çıxarılacaq.
Hərraclar barədə ətraflı məlumatı buradan əldə etmək mümkündür.
