    Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları elan edilib

    Biznes
    • 24 sentyabr, 2025
    • 17:26
    Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları elan edilib

    Oktyabrın 22-də Azərbaycanın regionlarında 10 torpaq müsabiqəsi və 19 hərrac keçirəcək.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə (ƏMDX) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hərraclar Dövlət Xidmətinın Sumqayıt, Ucar, Bərdə, Tovuz, Xaçmaz və Beyləqan ərazi şöbələrində olacaq. Müsabiqə və hərraclara müxtəlif bələdiyyə orqanlarına məxsus 29 torpaq sahəsi çıxarılacaq.

    Hərraclar barədə ətraflı məlumatı buradan əldə etmək mümkündür.

    Azərbaycan Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti hərrac müsabiqə satış

