Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları elan edilib
Biznes
- 07 noyabr, 2025
- 17:55
Dekabrın 10-da Azərbaycanın müxtəlif regionlarında 12 torpaq hərracı keçiriləcək.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə (ƏMDX) istinadən xəbər verir.
Hərraclar Dövlət Xidmətinin Sumqayıt, Abşeron, Lənkəran, Zərdab, Qazax, Ağstafa, Şabran, İmişli və Balakən ərazi şöbələrində təşkil olunacaq. Satışa bələdiyyə orqanlarına məxsus 12 torpaq sahəsi çıxarılacaq.
Hərraclar barədə ətraflı məlumatı buradan əldə etmək mümkündür.
