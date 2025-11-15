İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 13 %-dən çox artıb

    Biznes
    • 15 noyabr, 2025
    • 13:57
    Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 13 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 2 milyard 239,3 milyon manat olub.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, bu, 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 13,2 % çoxdur.

    Özəl sektorda ictimai iaşə dövriyyəsinin 51,1 %-i hüquqi şəxslərin, 48,9 %-i isə bu sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin payına düşür.

    Hüquqi şəxslər üzrə dövriyyə 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13 % artaraq 1 milyard 135 milyon manat olub.

