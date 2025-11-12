İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Azərbaycanda əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıb

    • 12 noyabr, 2025
    Azərbaycanda əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıb

    Bu il noyabrın 1-nə Azərbaycanda əmək müqavilələrinin sayı 1 milyon 884 min 656 olub.

    Bu barədə "Report"a İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib.

    Məlumata görə, təkcə oktyabrda müqavilərin sayında 16,1 min artım müşahidə olunub. Ümumi əmək müqavilələrinin 54,2 %-ə yaxını qeyri-neft sektorunun özəl bölməsinin payına düşüb. Bu sektorda artımın əsas hissəsi xidmət, ticarət və tikinti sahələrində qeydə alınıb.

