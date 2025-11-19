İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycanda daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı 2 % azalıb

    Biznes
    • 19 noyabr, 2025
    • 16:13
    Azərbaycanda daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı 2 % azalıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti daşınmaz əmlak üzərində 300 073 mülkiyyət hüququnu qeydiyyata alaraq çıxarışla təmin edib.

    "Report" Dövlət Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,1 % azdır.

    Bildirilib ki, qeydiyyata alınan mülkiyyət hüququnun 57 614-ü (19,2 %) ilkin, 242 459-u (80,7 %) isə təkrar qeydiyyatın payına düşüb. Bunlar isə 1 il əvvələ nisbətən müvafiq olaraq 11,9 % çox və 4,9 % azdır.

    Hesabat dövründə fərdi yaşayış və bağ evi üzərində 58 587, mənzil üzərində 78 092, torpaq sahəsi 152 521, qeyri-yaşayış binası üzərində 2 592, qeyri-yaşayış sahəsi üzərində 7 564, əmlak kompleksi üzrə 616, çoxmərtəbəli yaşayış binası üzərində 98 və çoxillik əkmələr üzərində 3 mülkiyyət hüququnun dövlət qeydiyyatı aparılıb.

    Bu dövrdə qeydiyyata alınan mülkiyyət hüquqlarının 84 431-i Bakının, qalan hissəsi isə bölgələrin payına düşür.

    Son 1 ildə tərtb olunmuş texniki pasportların sayı 7,2 % azalaraq 214 701, qeydiyyata alınmış ipoteka müqavilələrinin sayı isə 17,4 % azalaraq 51 753 olub.

    Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti daşınmaz əmlak qeydiyyat

    Son xəbərlər

    16:52

    AMB "Data Warehouse"dan "Data Lake"ə keçid edəcək

    Maliyyə
    16:51

    "PAŞA Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    16:49

    Qırmızı Bazar sakini: İki qardaşımın şəhid olduğu torpaqlara qürurla qayıdırıq

    Daxili siyasət
    16:48

    Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu ilə İğdır Universiteti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Elm və təhsil
    16:48

    200-dən artıq vətəndaşın kart məlumatlarını ələ keçirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    16:45

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Cəbəllütariq üzərində qələbə məni sevindirir"

    Futbol
    16:45

    Deputat: "Regionlarda yaşayan gənclərin Bakıya axınının qarşısı alınmalıdır"

    Maliyyə
    16:39
    Foto

    Muxtar Babayev COP30-da iqlim dəyişikliyinin Azərbaycana təsirlərindən danışıb

    COP29
    16:39

    Mingəçevirdə sosial evlərin tikintisi təklif olunur

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti