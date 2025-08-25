Azərbaycanda açıq tenderlərin iştirakçılarının orta sayı 8 %-ə yaxın artıb

Bu ilin I yarısında Azərbaycanda açılışı baş tutmuş satınalmalar üzrə orta iştirakçı sayı açıq tender metodu üzrə 4,3, kotirovka sorğusu metodu üzrə 3,4 olmaqla, ümumilikdə 3,7 təşkil edib.
"Report" bu barədə Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə açılışı baş tutmuş satınalmalarda orta iştirakçı sayı ümumilikdə 2,8 %, o cümlədən açıq tender metodu üzrə 7,5 % artıb, kotirovka sorğusu metodu üzrə isə bu göstərici dəyişməyib.
"Çoxiştirakçılığın təmin edilməsi satınalma proseslərində sahibkarların bərabər imkanlarla iştirakına və bazara çıxış imkanlarının genişlənməsinə şərait yaradır. Bu isə sahibkarlıq mühitinin inkişafına və iqtisadi fəallığın artmasına töhfə verir", - deyə məlumatda qeyd olunub.