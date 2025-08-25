Haqqımızda

Azərbaycanda açıq tenderlərin iştirakçılarının orta sayı 8 %-ə yaxın artıb

Azərbaycanda açıq tenderlərin iştirakçılarının orta sayı 8 %-ə yaxın artıb Bu ilin I yarısında Azərbaycanda açılışı baş tutmuş satınalmalar üzrə orta iştirakçı sayı açıq tender metodu üzrə 4,3, kotirovka sorğusu metodu üzrə 3,4 olmaqla, ümumilikdə 3,7 təşkil edib.
Biznes
25 avqust 2025 12:20
Azərbaycanda açıq tenderlərin iştirakçılarının orta sayı 8 %-ə yaxın artıb

Bu ilin I yarısında Azərbaycanda açılışı baş tutmuş satınalmalar üzrə orta iştirakçı sayı açıq tender metodu üzrə 4,3, kotirovka sorğusu metodu üzrə 3,4 olmaqla, ümumilikdə 3,7 təşkil edib.

"Report" bu barədə Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə açılışı baş tutmuş satınalmalarda orta iştirakçı sayı ümumilikdə 2,8 %, o cümlədən açıq tender metodu üzrə 7,5 % artıb, kotirovka sorğusu metodu üzrə isə bu göstərici dəyişməyib.

"Çoxiştirakçılığın təmin edilməsi satınalma proseslərində sahibkarların bərabər imkanlarla iştirakına və bazara çıxış imkanlarının genişlənməsinə şərait yaradır. Bu isə sahibkarlıq mühitinin inkişafına və iqtisadi fəallığın artmasına töhfə verir", - deyə məlumatda qeyd olunub.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Azərbaycanda elektron satınalma hesabına büdcəyə qənaət 39 %-ə yaxın artıb
Azərbaycanda elektron satınalma hesabına büdcəyə qənaət 39 %-ə yaxın artıb
25 avqust 2025 12:17
Çinin Liaonin əyaləti Azərbaycanla əməkdaşlığı genişləndirmək istəyir
Çinin Liaonin əyaləti Azərbaycanla əməkdaşlığı genişləndirmək istəyir
25 avqust 2025 11:44
Göygöldə “II Moruq Festivalı” keçiriləcək
Göygöldə “II Moruq Festivalı” keçiriləcək
25 avqust 2025 10:42
Azərbaycan Belarusa soğan satışını kəskin artırıb
Azərbaycan Belarusa soğan satışını kəskin artırıb
25 avqust 2025 10:40
FMG-nin direktoru: “Daha çox özümüzün deyil, müştərinin istəyinə uyğunlaşırıq” – MÜSAHİBƏ
FMG-nin direktoru: “Daha çox özümüzün deyil, müştərinin istəyinə uyğunlaşırıq” – MÜSAHİBƏ
25 avqust 2025 10:00
Azərbaycanın metanol ixracından qazancı 10 %-ə yaxın artıb
Azərbaycanın metanol ixracından qazancı 10 %-ə yaxın artıb
23 avqust 2025 18:00
Azərbaycandan ixrac edilən sementin dəyəri 33 %-ə yaxın artıb   
Azərbaycandan ixrac edilən sementin dəyəri 33 %-ə yaxın artıb   
23 avqust 2025 17:51
Azərbaycan bu il şəkər və şəkərdən qənnadı məmulatları ixracını 1,8 dəfə artırıb
Azərbaycan bu il şəkər və şəkərdən qənnadı məmulatları ixracını 1,8 dəfə artırıb
23 avqust 2025 15:35
Azərbaycan, Özbəkistan və Türkmənistan topdansatış paylama mərkəzləri şəbəkəsi yaratmağı planlaşdırır
Azərbaycan, Özbəkistan və Türkmənistan topdansatış paylama mərkəzləri şəbəkəsi yaratmağı planlaşdırır
23 avqust 2025 15:19
Azərbaycan, Türkmənistan və Özbəkistan ticari-iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirmək üçün birgə müəssisələr yaradacaq
Azərbaycan, Türkmənistan və Özbəkistan ticari-iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirmək üçün birgə müəssisələr yaradacaq
23 avqust 2025 12:43

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi