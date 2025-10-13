Azərbaycanda 17 milyon manat nizamnamə kapitalı ilə yeni şirkət yaradılıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti "Vega İnvestment" MMC-ni dövlət qeydiyyatına alıb.

    "Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, yeni şirkətin hüquqi ünvanı Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Koroğlu Rəhimov küçəsi, ev 1, mənzil 83, nizamnamə kapitalı 17 000 000 manat, qanuni təmsilçisi isə Məmmədəli Yaşar oğlu Hüseynovdur.

