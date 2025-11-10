İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Azərbaycan Türkiyədən sement, şüşə və keramika idxalına çəkdiyi xərci 21 %-dən çox azaldıb

    Biznes
    • 10 noyabr, 2025
    • 12:18
    Azərbaycan Türkiyədən sement, şüşə və keramika idxalına çəkdiyi xərci 21 %-dən çox azaldıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan Türkiyədən 35,545 milyon ABŞ dolları dəyərində sement, şüşə, keramika və torpaq məmulatları idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 21,4 % azdır.

    Oktyabrda Türkiyə Azərbaycana 3,356 milyon ABŞ dolları dəyərində sement, şüşə, keramika və torpaq məmulatları ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 39,3 % azdır.

    10 ayda Türkiyənin sement, şüşə, keramika və torpaq məmulatları ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 3,5 % artaraq 3 milyard 753 milyon ABŞ dollarına, oktyabrda isə 10,3 % artaraq 402 milyon ABŞ dollarına çatıb.

    Türkiyədən ən çox idxalı ABŞ 618,856 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 8,2 % çox), İtaliya 245,434 milyon ABŞ dolları (+11,5 %) və Almaniya 218,973 milyon ABŞ dolları (+2,5 %) həyata keçirib.

    Azərbaycan Türkiyə sement şüşə keramika ABŞ İtaliya Almaniya

