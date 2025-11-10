Azərbaycan Türkiyədən sement, şüşə və keramika idxalına çəkdiyi xərci 21 %-dən çox azaldıb
- 10 noyabr, 2025
- 12:18
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan Türkiyədən 35,545 milyon ABŞ dolları dəyərində sement, şüşə, keramika və torpaq məmulatları idxal edib.
"Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 21,4 % azdır.
Oktyabrda Türkiyə Azərbaycana 3,356 milyon ABŞ dolları dəyərində sement, şüşə, keramika və torpaq məmulatları ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 39,3 % azdır.
10 ayda Türkiyənin sement, şüşə, keramika və torpaq məmulatları ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 3,5 % artaraq 3 milyard 753 milyon ABŞ dollarına, oktyabrda isə 10,3 % artaraq 402 milyon ABŞ dollarına çatıb.
Türkiyədən ən çox idxalı ABŞ 618,856 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 8,2 % çox), İtaliya 245,434 milyon ABŞ dolları (+11,5 %) və Almaniya 218,973 milyon ABŞ dolları (+2,5 %) həyata keçirib.