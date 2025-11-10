İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Azərbaycan Türkiyədən metal idxalına çəkdiyi xərci 3 %-dən çox azaldıb

    Biznes
    • 10 noyabr, 2025
    • 15:18
    Azərbaycan Türkiyədən metal idxalına çəkdiyi xərci 3 %-dən çox azaldıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan Türkiyədən 114,383 milyon ABŞ dolları dəyərində qara və əlvan metal idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,3 % azdır.

    Təkcə oktyabr ayında Türkiyə Azərbaycana 12,953 milyon ABŞ dolları dəyərində qara və əlvan metal ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 5,6 % azdır.

    9 ayda Türkiyənin qara və əlvan metal ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 6,6 % artaraq 11,085 milyard ABŞ dollarına, oktyabr ayında isə 9 % artaraq 1,219 milyard ABŞ dollarına çatıb.

    Türkiyədən ən çox qara və əlvan metal idxalı Almaniya 1 milyard 318,849 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 6,9 % çox), İtaliya 881,502 milyon ABŞ dolları (+27,9 %) və ABŞ 495,210 milyon ABŞ dolları (+5,3 %) dəyərində həyata keçirib.

    Azərbaycan Türkiyə qara və əlvan metal Almaniya İtaliya ABŞ

    Son xəbərlər

    15:30

    Tarixin noyabr dərsləri: Hərbi paradın verdiyi mesajlar – ŞƏRH

    Analitika
    15:22

    Qazaxıstan Ermənistana ayda 20 min tona qədər taxıl tədarük etməyə hazırdır

    Region
    15:18

    Azərbaycan Türkiyədən metal idxalına çəkdiyi xərci 3 %-dən çox azaldıb

    Biznes
    15:17

    Bakıdakı COP strateji başlanğıc nöqtəsi, COP30 isə praktik davam mərhələsidir - RƏY

    COP29
    15:16

    Azərbaycan XİN Atatürkün vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    15:08

    Azərbaycanın cüdo millisi İslamiadada finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    15:07

    Tarixdə ilk dəfə azərbaycanlı futzal hakimi Avropa çempionatının final mərhələsinə təyinat alıb

    Futbol
    14:58

    Qubada qəzada ölən və xəsarət alan şəxslərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:58

    Türkiyənin "Gələcəyə nəfəs!" çağırışı ilə Azərbaycanda 111 min 111 ağac əkiləcək

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti