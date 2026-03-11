Azərbaycan Qazaxıstana marqarin tədarükünü bərpa edib
Biznes
- 11 mart, 2026
- 09:29
Ötən il Azərbaycandan xaricə 1,7 milyon ABŞ dolları dəyərində 974,4 ton marqarin (maye marqarindən başqa) göndərilib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisindən dəyər ifadəsində 18 %, kəmiyyət olaraq – 28 % azdır.
Hesabat dövründə Azərbaycan Gürcüstana 1 milyon ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 18 % az) 889 ton (-28 %) və Qazaxıstana 3,89 min ABŞ dolları dəyərində 2,11 ton məhsul satıb.
Azərbaycan 8 il 8 aylıq fasilənin ardından Qazaxıstana marqarin tədarükünü bərpa edib.
Son xəbərlər
10:20
Rövşən Nəcəf: "Azərbaycan regional enerji mərkəzi kimi mövqeyini möhkəmləndirib"Energetika
10:20
Qətərin Silahlı Qüvvələri ölkəyə yönəlmiş raket hücumunun qarşısını alıbDigər ölkələr
10:19
Foto
"AzerGold"da "Tərəqqi" medalına layiq görülmüş əməkdaşlarla görüş keçirilibSənaye
10:14
Hörmüz boğazında gəmi mərmi ilə vurulubDigər ölkələr
10:13
Gürcüstan hökuməti müsəlman icması üçün iftar mərasimi təşkil edibRegion
10:12
İrandan daha bir Azərbaycan vətəndaşı təxliyə edilibDaxili siyasət
10:12
"Sabah" Premyer Liqada 100 və daha çox qələbə qazanan 14-cü komanda olubFutbol
10:09
Britaniya səfiri Yel çərşənbəsini "Anglo Asian Mining"in mədənlərində keçiribXarici siyasət
10:04