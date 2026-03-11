İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    • 11 mart, 2026
    • 09:29
    Azərbaycan Qazaxıstana marqarin tədarükünü bərpa edib

    Ötən il Azərbaycandan xaricə 1,7 milyon ABŞ dolları dəyərində 974,4 ton marqarin (maye marqarindən başqa) göndərilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisindən dəyər ifadəsində 18 %, kəmiyyət olaraq – 28 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Gürcüstana 1 milyon ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 18 % az) 889 ton (-28 %) və Qazaxıstana 3,89 min ABŞ dolları dəyərində 2,11 ton məhsul satıb.

    Azərbaycan 8 il 8 aylıq fasilənin ardından Qazaxıstana marqarin tədarükünü bərpa edib.

