İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Azərbaycan daha bir ölkədən ananas tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    • 04 fevral, 2026
    • 17:27
    Azərbaycan daha bir ölkədən ananas tədarük etməyə başlayıb

    Ötən ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan 3,1 milyon ABŞ dolları dəyərində 2 min 210 ton ananas (təzə və yaxud qurudulmuş) idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 37 %, kəmiyyət olaraq – 0,3 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Kosta-Rikadan 2,1 milyon ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 2 % çox) 1 min 867 ton (-13 %), Tailanddan 762 min ABŞ dolları dəyərində (+5 dəfə) 187 ton (+4 dəfə), Çindən 144,55 min ABŞ dolları dəyərində (+8 dəfə) 109,3 ton (+27 dəfə), Panamadan 27,6 min ABŞ dolları dəyərində 23 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb), Belçikadan 24,5 min ABŞ dolları dəyərində 20,4 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb) məhsul alıb.

    Ötən il son 14 ildə (qeyd: xarici ticarət üzrə açıq istifadədə olan rəsmi statistika 2011-ci ilə kimidir) ilk dəfə olaraq Hindistandan tədarük (0,4 min ABŞ dolları dəyərində 0,01 ton) həyata keçirilib.

    2024-cü ildə Azərbaycana idxal edilmiş 2 min 892 ton ananasın 98,2 %-i Kosta-Rikanın payına düşüb.

    Dövlət Statistika Komitəsi ananas Kosta-Rika Tailand Çin Panama Belçika

    Son xəbərlər

    18:24

    Bu gün Özbəkistan XİN rəhbəri ABŞ-yə səfər edəcək

    Region
    18:18

    Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən əldə edilən gəlirlərin 1,4 milyardı Ukraynaya yönəldiləcək

    Digər ölkələr
    18:12

    Prezident: Bu gün BƏƏ bir çox ölkələr üçün nümunədir

    Xarici siyasət
    18:09
    Foto
    Video

    İlham Əliyevə "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı" təqdim olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    18:09
    Foto

    AUC2026 çərçivəsində "Dizayn günləri" formatında praktiki sessiyalar keçirilib

    İnfrastruktur
    18:08

    "İqtisadi artım üzrə işçi qrupu"nun iclası keçirilib

    Biznes
    18:08

    Paşinyan Azərbaycanla sülh prosesində əldə olunan irəliləyişi inanılmaz adlandırıb

    Xarici siyasət
    18:06

    İran və ABŞ arasında danışıqlar fevralın 6-da Omanda keçiriləcək

    Digər ölkələr
    18:04

    Hazırda ölkə ərazisində yağıntılı və küləkli hava şəraiti davam edir - YENİLƏNİB

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti