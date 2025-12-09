İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycan Belarusa pambıq ipliyinin tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    • 09 dekabr, 2025
    • 16:17
    Azərbaycan Belarusa pambıq ipliyinin tədarükünü bərpa edib

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycandan xaricə 24,6 milyon ABŞ dolları dəyərində 10 721 ton pambıq iplik göndərilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisi ilə müqayisədə dəyər ifadəsində 12,5 %, kəmiyyət olaraq – 21 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Türkiyəyə 13,5 milyon ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 12 % az) 5 455 ton (-7 %), Rusiyaya 10,9 milyon ABŞ dolları dəyərində (+67 %) 5 183 ton (+74 %), Belarusa 122,8 min ABŞ dolları dəyərində 60 ton, Ukraynaya 42 min ABŞ dolları dəyərində 20 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb), Gürcüstana 5 min ABŞ dolları dəyərində 2 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb) məhsul satılıb.

    Azərbaycan 5 il 10 aylıq fasilənin ardından Belarusa tədarükü bərpa edib.

    2024-cü ildə Azərbaycandan ixrac edilmiş 11 min 548 ton pambıq ipliyinin 64,4 %-i Türkiyənin payına düşüb.

