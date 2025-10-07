İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan-BƏƏ iqtisadi əməkdaşlıq müqaviləsi bu ilin sonuna qədər ratifikasiya oluna bilər

    Biznes
    • 07 oktyabr, 2025
    • 15:06
    Azərbaycan-BƏƏ iqtisadi əməkdaşlıq müqaviləsi bu ilin sonuna qədər ratifikasiya oluna bilər

    Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) arasında hərtərəfli iqtisadi əməkdaşlıq müqaviləsinin bu ilin sonuna qədər ratifikasiya olunması gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dubay Ticarət Palatasının Azərbaycandakı nümayəndəsi Sənan Nəsibli Bakıda "Tekstil Sektorunun İnkişafı və Qlobal İnteqrasiyasının Təşviqi" adlı seminarda bildirib.

    O xatırladıb ki, BƏƏ 27 ölkə ilə hərtərəfli iqtisadi əməkdaşlıq müqaviləsi bağlayıb: "Bu ölkələr arasında Azərbaycan da var. Müqavilələrdən 9-u artıq ratifikasiya olunub. Azərbaycanla müqavilənin isə bu ilin sonuna ratifikasiya olunması gözlənilir. Bu da ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın daha dinamik olmasına və genişlənməsinə təkan verəcək".

    Sənan Nəsibli Azərbaycan-BƏƏ iqtisadi əməkdaşlıq müqaviləsi

    Son xəbərlər

    15:16

    TDT 12-ci Zirvə toplantısı çərçivəsində Qəbələ bəyannaməsi imzalanıb

    Xarici siyasət
    15:16

    III MDB Oyunları çərçivəsində avtobuslarla 19 000-ə yaxın sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    15:15

    Azərbaycanın TDT Katibliyinin hesabına köçürdüyü 2 milyon dolların bir hissəsinin nəyə xərclənəcəyi açıqlanıb

    Xarici siyasət
    15:15

    Azərbaycan 2029-cu ildə Dünya Bankı və IMF-nin illik toplantısına ev sahibliyi etmək üçün qısa siyahıya düşüb

    Maliyyə
    15:13

    Türkiyənin Kommunikasiya İdarəsi: Sosial şəbəkələrdə Azərbaycanda bayraqların yarıya endirildiyi barədə xəbərlər feykdir

    Xarici siyasət
    15:12

    Sadır Japarov: Azərbaycanın sədrliyi altında TDT mütərəqqi inkişafını davam etdirəcək

    Xarici siyasət
    15:12
    Rəy

    HƏMAS-ın iki illik müharibəsi – Bölgədə açılan əllər, davam edən danışıqlar - ŞƏRH

    Analitika
    15:09
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın qızlardan ibarət qılıncoynadanları finala yüksəliblər - YENİLƏNİB

    Komanda
    15:06

    Azərbaycan-BƏƏ iqtisadi əməkdaşlıq müqaviləsi bu ilin sonuna qədər ratifikasiya oluna bilər

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti