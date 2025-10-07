Azərbaycan-BƏƏ iqtisadi əməkdaşlıq müqaviləsi bu ilin sonuna qədər ratifikasiya oluna bilər
Biznes
07 oktyabr, 2025
- 15:06
Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) arasında hərtərəfli iqtisadi əməkdaşlıq müqaviləsinin bu ilin sonuna qədər ratifikasiya olunması gözlənilir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Dubay Ticarət Palatasının Azərbaycandakı nümayəndəsi Sənan Nəsibli Bakıda "Tekstil Sektorunun İnkişafı və Qlobal İnteqrasiyasının Təşviqi" adlı seminarda bildirib.
O xatırladıb ki, BƏƏ 27 ölkə ilə hərtərəfli iqtisadi əməkdaşlıq müqaviləsi bağlayıb: "Bu ölkələr arasında Azərbaycan da var. Müqavilələrdən 9-u artıq ratifikasiya olunub. Azərbaycanla müqavilənin isə bu ilin sonuna ratifikasiya olunması gözlənilir. Bu da ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın daha dinamik olmasına və genişlənməsinə təkan verəcək".
